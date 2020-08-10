İnce’den yolunu çiziyor

CHP'den ayrılıp yeni parti kuracağı iddiaları siyaset gündemine oturan Muharrem İnce "Ben bir parti kurmuyorum. Ben yola çıkıyorum. Yüzde 31'le bıraktım. Şimdi onu yüzde 51'e çıkarmak için yola çıkıyorum" demişti.



PERŞEMBE AÇIKLAMA YAPACAK

Nasıl bir adım atacağı merakla beklenen Muharrem İnce'den önemli bir açıklama geldi. İnce'nin perşembe günü saat 11.00'de Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı yaparak siyasette bundan sonraki adımlarını kamuoyu ile paylaşacağı kaydedildi. CHP yönetimi tarafından bölücülükle suçlanan İnce, kendisine yönelik suçlamalara attığı tweette cevap vermişti. İnce, "Değişime imza veren Milletvekillerini, Belediye Başkanlarını, Kurultay Delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" ifadelerini kullanmıştı.

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