Öfke sokağa taştı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen, 158 kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 binden fazla kişinin de yaralanmasına yol açan şiddetli patlamadan sorumlu tuttukları yönetimi 'Hesap Günü' adıyla düzenlenen eylemlerle protesto eden göstericilerin eylemlerinde 1 güvenlik görevlisi öldü, 70'i güvenlik görevlisi 238 kişi yaralandı ve 20 kişi gözaltına alındı.



TAŞLA KARŞILIK VERDİLER

ABD'NİN Beyrut Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamayla destek verdiği Beyrut'un göbeğindeki Şehitler Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi, mezhep eksenli yönetim, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve yetkililer aleyhine sloganlar attı. Meclis binasına yürümek isteyen eylemciler, biber gazı kullanarak kendilerini engelleyen güvenlik güçlerine taşla karşılık verdi. Protestolar sırasında bazı dükkanlarla bölgedeki bir kamyon ateşe verildi.



BAKANLIKLARI BASTILAR

Meclis binası ve Hükümet Sarayı'na yakın Şehitler Meydanı'nda "Beyrut Limanı'nda hayatını kaybedenler için intikam" sloganları atılan gösterilerde Eşrefiye bölgesinde bulunan Dışişleri Bakanlığı binasına bir grup emekli subay baskın yaptı. Ekonomi ve Çevre ile Enerji Bakanlığı binaları da basıldı.

TÜRKİYE, LÜBNAN'IN YARALARINI SARIYOR

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla önceki gün Beyrut'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye için Lübnan'ın birlik ve bütünlüğünün önemine dikkat çekti. Oktay, "Gerçekten kalpten kalbe gönülden gönüle bir duygu seli yaşadık. Coşkulu bir Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye sevgisi gördük. Bu sevgi çıkara dayalı bir sevgi değil. Lübnan'ın Türkiye'ye bakışı komşudan çok öte. Bu çerçevede sadece patlamadan kaynaklanan yaraların sarılması değil, ondan sonraki süreçte de birlikte hareket etme konusunda samimi yaklaşım gördük" dedi.