Edinilen son dakika bilgisine göre Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 40 şüpheliden 34'ü yakalandı.
EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
İstanbul merkezli 12 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
12 ilde dev FETÖ operasyonu! 40 gözaltı kararı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.