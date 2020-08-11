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‘Atatürk portresi’ tartışmasında partiden atılan Nazlıaka döndü

‘Atatürk portresi’ tartışmasında partiden atılan Nazlıaka döndü
Giriş Tarihi: 11.8.2020

CHP'nin hafta sonu yaptığı Kadın Kolları 14. Olağan Kurultayı'nda, TBMM'de bir CHP'li milletvekilinin odasında bulunan Atatürk portresini kaldırdığı iddiasıyla çıkan tartışmaların ardından 2016'da partiden ihraç edilen eski Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka Kadın Kolları Başkanı oldu. Nazlıaka, 2019 yılında affedilip yeniden üyelik hakkını almıştı. Parti lideri Kılıçdaroğlu'nun desteklediği ve iki hafta önce PM'ye giren Nazlıaka, Kadın Kolları Genel Başkanı seçildi. Nazlıaka için otel lobilerinde delege pazarlıkları yapıldığını iddia eden eski Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse ise, "Kadın iradesi yok sayılmıştır" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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