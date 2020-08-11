  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Başkan Erdoğan başkanlığındaki kritik toplantı sonrası kritik mesaj

Başkan Erdoğan başkanlığındaki kritik toplantı sonrası kritik mesaj

Savunma Sanayi İcra Komitesi, Başkan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. , " tam bağımsız savunma sanayi yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir." mesajını verdi.

Başkan Erdoğan başkanlığındaki kritik toplantı sonrası kritik mesaj

11.08.2020, 18:19

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 20 dakika saat sürdü.

İşte toplantının ardından yapılan açıklama;

"Türkiye tam bağımsız savunma sanayi yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir. Elektronik harp, muhabere, silah, mühimmat, füze ve muhtelif platformlara ilişkin projeler karara bağlandı. Kovid-19 kaynaklı salgın sürecinde savunma sanayimiz kritik projelerde herhangi bir aksamaya izin vermeden çalıştı. Salgın sonrası dönemde çalışmalar kararlılıkla devam edecek ve ihracata özel bir önem verilecek."

BAŞKAN ERDOĞAN "RIZA GÖSTERMEYECEĞİZ" DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftanın bir diğer önemli konusunun da Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin haklarını ve hukukunu yok saymaya yönelik girişimlere verdikleri cevaplar olduğunu belirtmişti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan başkanlığındaki kritik toplantı sonrası kritik mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA