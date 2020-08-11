‘Bizi hapsetme girişimine rıza göstermeyiz’

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantının ardından ulusa seslenen Erdoğan, özetle şunları söyledi: Geçtiğimiz haftanın en önemli konusu Akdeniz ve Ege'de verdiğimiz cevaplardı. Yunan tarafı bir kez daha Mısır'la hiçbir hukuki temeli olmayan bir anlaşmaya yönelmiştir. Türkiye'nin hiç kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında, meşru çıkarlarında gözü yoktur. Bizim tek talebimiz bize aynı yaklaşımla yaklaşılmasıdır. Bizi sahillerimize hapsetme girişimine rıza göstermeyeceğiz. Gelin Akdeniz'deki tüm ülkeler bir araya gelelim. Herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım. Ülkemizin bu çağrısına kulak asmayan kimi ülkeler kendi geleceklerini karartıyorlar.

ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Salgın ve onunla bağlantılı siyasi, ekonomik sorunların üzerine çöktüğü güçlere güvenenler hüsrana uğramaya mahkum. Türkiye'nin kararlılığını anlayamayanları gerçeği görmeye davet ediyoruz. Enerjide de ülkemizin bağımsızlığı için mücadeleye devam edeceğiz. Kişi başına gelirde dünya ortalamasının üst sıralarına yükseldik. İnsani gelişmişlikte Türkiye 6 basamak yükseldi. Dünya Bankası'nın hazırladığı iş yapma kolaylığı endeksinde 10 basamak birden yükselerek 33. sıraya çıktık. Bunlar aynı zamanda vatandaşlarımızın alım gücünün nereden nereye geldiğini gösteriyor. İş açma geçen sene 30 bin 842 iken bu sene 85 bin 263'ü buldu. Almanya Rusya bugün itibariyle kapılarını açmış durumdalar. Yükselmeye başladığımızı hep birlikte göreceğiz. Salgın sebebiyle turizmdeki sorunları gidermeye çalışıyoruz.

MÜCADELEDEN BAŞARIYLA ÇIKTIK

Ülkemiz girdiği her mücadeleden başarı ile çıktı. Türkiye'nin yükselmesinden rahatsız olanlar üzerimize geldiler. Küresel belirsizliklere rağmen ihracatta 80 milyar doların üzerine çıkarak bir rekora imza attık. Saldırılara rağmen ekonomimiz attığımız kararlı adımlarla 2019'un son çeyreğinde yeniden güçlü politikasına döndü. Kur saldırılarının etkisiyle yüzde 24'e çıkan politika faizi yüzde 8.25 seviyesine indi. 2020'de G7 ülkeleri arasında en yüksek büyüme performansı kaydeden ülke olduk. Eğer mücadele etmeseydik, enflasyonu bugünkü seviyeye getirebilirmiydik. Türkiye ne zaman bölgesel hakları üzerinde adım atsa ekonomik bir hesaplaşma devreye sokuluyor. Türkiye bu suni rüzgarlarla eğilip bükülebilecek bir ülke değil.



'EKONOMİMİZİ HIZLA TOPARLADIK'

TÜM destekleyici politikalara rağmen ekonomik toparlanmanın zaman alacağını söyleyen Erdoğan, "Türkiye ekonomisi de salgından olumsuz etkilenmiştir. Ancak aldığımız tedbirler, güçlü sağlık altyapımız ve ekonomimizin dayanıklılığını arttırmaya yönelik adımlar sayesinde ekonomimizi hızla toparladık. Haziran ve Temmuz aylarına ait öncüler ekonomide toparlanma sinyalleri veriyor. Ekonomi güven endeksi Nisan ayındaki 51.3 seviyesinden Temmuz ayında 82.2 seviyesine yükselmiştir. Otomobil üretimi Haziran'da Mayıs'a göre %71.7 oranında otomobil satışları ise %127.6 oranında artış kaydetmiştir. Temmuz'da otomobil satışlarındaki artış eğilimi devam etmiştir" diye konuştu.



'BİRİLERİ GAZEL OKUR BİZ İŞ ÜRETİRİZ'

TÜM destekleyici politikalara rağmen ekonomik toparlanmanın zaman alacağını söyleyen Erdoğan, "Türkiye ekonomisi de salgından olumsuz etkilenmiştir. Ancak aldığımız tedbirler, güçlü sağlık altyapımız ve ekonomimizin dayanıklılığını arttırmaya yönelik adımlar sayesinde ekonomimizi hızla toparladık. Haziran ve Temmuz aylarına ait öncüler ekonomide toparlanma sinyalleri veriyor. Ekonomi güven endeksi Nisan ayındaki 51.3 seviyesinden Temmuz ayında 82.2 seviyesine yükselmiştir. Otomobil üretimi Haziran'da Mayıs'a göre %71.7 oranında otomobil satışları ise %127.6 oranında artış kaydetmiştir. Temmuz'da otomobil satışlarındaki artış eğilimi devam etmiştir" dedi.



IMF'DEN BORÇ ALINACAK İDDİASI

TÜRKİYE'NİN IMF'den borç alacağını iddia edenlere de seslenen Başkan Erdoğan, "Boşuna avucunuzu ovuşturmayın. Biz o kapıları kapadık. IMF bizden 5 milyar dolar istedi. O zamanki bakan 'bu borcu verelim mi' dedi. 'Verelim' dedim. Bugün borcu alan yarın talimat alır. Şimdi parti kurmuş bize ekonomi dersi veriyor. Bunu herkesin görmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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