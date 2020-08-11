Doğu Akdeniz’de Oruç Reis alarmı

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de güven sarsıcı hamlelerinin ardından Türk donanması Akdeniz'e indi. 21 Temmuz'da Meis açıklarında yapacağı çalışma Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ricasıyla ertelenen Oruç Reis Sismik Araştırma gemisi için yeni Navtex (denizcilere duyuru) yayınlandı. Türkiye'nin 10 Ağustos ile 23 Ağustos tarihi arasındaki Navtex ilanı ile birlikte Antalya'daki Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han gemileri yola çıktı. Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'e doğru hareket etmesi ile Atina panikledi. Yunanistan Kuvvet Komutanları acilen toplanma kararı aldı. Toplantının ardından bir açıklama yapılmazken, Başbakan Miçotakis Başkanlığında Güvenlik Konseyi de toplandı. Yunanistan Savunma Bakanlığı da donanmasını alarma geçirdi.

AB'DEN DESTEK İSTEDİLER

Öte yandan Başbakan Kiryakos Miçotakis, hemen Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i aradı. Türkiye'nin hamlesine karşılık destek beklentilerini iletti. Yunan medyasına göre Miçotakis, Türkiye'nin adımlarını 'endişe verici' olarak değerlendirdi. Miçotakis'in, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi yapacağı bildirildi. Türkiye, geçtiğimiz haftalarda Navtex ilan etmiş, Yunanistan Genelkurmay Başkanı tatilini yarıda keserek Güney Kıbrıs'tan ülkesine dönmüştü. Donanmasını bir araya toplayan Yunanistan, Türkiye'yi durduramayacağını anlayınca Almanya'dan destek istemişti. Almanya Başbakanı Merkel, Başkan Erdoğan'ı arayarak diplomasiye şans tanıması ricasında bulundu. Erdoğan da, Yunanistan'a güvenmediğini vurgulayarak yine de şans verdiklerini duyurmuştu. Ancak Yunanistan'ın Mısır ile MEB anlaşması imzalaması üzerine Oruç Reis yeniden Doğu Akdeniz'e gönderilmişti.



ATİNA TEYAKKUZDA

YUNAN Army Voice gazetesi, Yunanistan Ordusu'nun, Türkiye'nin Rodos ve Kastelorizo adaları arasındaki bölgede askeri tatbikat düzenleme planları üzerine alarm verdiğini duyurarak ordu birimlerinin neredeyse tamamının izinlerinin iptal edildiğini açıkladı.



MISIRLI MUHALİFLERDEN SÖZDE ANLAŞMAYA TEPKİ

YUNANİSTAN ile Mısır'ın imzaladığı sözde deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması Mısırlı muhaliflerin de tepkisini çekti. Bina ve Kalkınma Partisi eski Başkanı Tarık ez-Zumur ve İnsan Hakları Ulusal Konseyi eski üyesi Üsame Rüşdi'nin de aralarında bulunduğu Mısırlı muhalifler, yaptıkları açıklamada, sözde deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının mantıksız ve yok hükmünde olduğunu bildirdi.



'BİZİ DIŞLAMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİL'

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'le ilgili açıklamalarına tepki geldi. Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, "Akdeniz'de gerginliği artıran taraf Türkiye değildir. Akdeniz'den ülkemizi dışlamaya çalışmak kimsenin haddi değildir. Akdeniz'in 'tek sahibi benim' anlayışıyla hareket eden hüsrana uğrayacak. Türkiye kendisine karşı oluşturulan şer ittifaklarını yerle yeksan edecek kudret ve kararlılığa sahiptir" dedi.



TÜRKİYE ARTIK ETKİ-TEPKİ DENKLEMİNİ KURAN BİR ÜLKE

DOĞU Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Türkiye yakın zamana kadar tepki veren bir ülkeydi, etki üretemiyordu hain yapılanma nedeniyle. Ama artık biz etki ve tepki denklemini kurmuş bir ülkeyiz" dedi. Yunanistan'ın Mısır ile hukuken yetkisi olmayan bir atak yaptığını hatırlatan Başbuğ, "Türkiye en doğru cevabı verdi. Yunanistan, çıkış yolu aramaya başladı. Devletimiz yeniden NAVTEX ilanıyla sahaya varlık göstermek üzere çıkmış oldu" dedi.



'83 MİLYON ARKANDA RASTGELE!

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis'in yeni görevinin müjdesini Twitter'dan verdi. Dönmez, "Oruç Reis Sismik Araştırma gemimiz, Akdeniz'deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz ve Karadeniz'deki çalışmalarımız aralıksız devam edecek. 83 milyon arkanda Oruç Reis. Rastgele" dedi.