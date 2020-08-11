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Haberler Gündem MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

: 'ın kuzeyinde 5 'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli , 'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 3, Avaşin bölgesinde 2 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

11.08.2020, 11:51

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 3, Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararlılıkla sürdürülen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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