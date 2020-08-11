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Haberler Gündem Tavşanlı'da düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı

Tavşanlı'da düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı

'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik Beldesi ve 'nde koronavirüs vakalarında ciddi artışlar yaşanması üzerine nikah, sünnet, nişan, düğün gibi organizasyonların tarihine kadar yasaklandığı açıklandı.

Tavşanlı'da düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı

11.08.2020, 18:37

Geçen haziran ayında, yine Tepecik beldesinde düğün alışverişi öncesi iki aile arasında toplu olarak yenen yemeğin ardından koronavirüs tespit edilen 9 kişiden bir kadının, daha sonra da başka bir akrabasının nişanına katılması nedeniyle 45 kişiye Covid-19 testi yapılmıştı.

YASAKLANDI

Tepecik Beldesi ile Beyköy Mahallesinde koronavirüs vakalarında ciddi artışlar yaşanması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla vatandaşların bir araya geldiği nikah, sünnet, nişan, düğün gibi organizasyonlar 24 Ağustos tarihine kadar yasaklandı. Kurul kararında şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde Tepecik Beldesi ile Beyköy Mahallesi'nde vatandaşların maske ve sosyal izolasyon kurallarına riayet etmemeleri sonucu, koronavirüs vakalarında ciddi artışlar yaşanmıştır. Vaka artışlarının önüne geçmek ve virüsün yayılma hızının kontrol altına alınması için 10.08.2020 tarihinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz Başkanlığında toplanmıştır. Tepecik Beldesi ile Beyköy Mahallesi'nde vatandaşların toplu olarak bir araya gelebileceği ve salgının yayılmasına neden olabilecek her türlü sünnet, nişan, nikah, düğün gibi organizasyonların 10.08.2020 tarih ve saat 24.00'ten itibaren, 24.08.2020 saat 24.00'e kadar yasaklanmasına karar verilmiştir."

KORONAVİRÜSLÜ KADIN NİŞANA KATILDI, 45 KİŞİYE TEST YAPILDI
Geçen Haziran ayında, Tepecik Beldesi'nde düğün alışverişi öncesi iki aile arasında toplu olarak yenen yemeğin ardından koronavirüs tespit edilen 9 kişiden bir kadının, daha sonra da başka bir akrabasının nişanına katıldığı ortaya çıktı. Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, pozitif vakanın temas etmiş olabileceği 45 kişiye Covid-19 testi yapıldı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 6 bina tedbir amacıyla karantinaya alındı.

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