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Haberler Gündem Bilim Kurulu toplandı! Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?

toplandı! Okullar 'ta açılacak mı?

Okulların açılış tarihi milyonlarca öğrenci tarafından merakla bekleniyor. Son yapılan açıklamaya göre okulların açılış tarihi ile ilgili 'nun kararı bekleniyordu. Toplantının bitiminde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklama yapacak.

Bilim Kurulu toplandı! Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?

12.08.2020, 17:15

Okulların açılıp-açılmama durumu ile ilgili önerinin verileceği Bilim Kurulu toplantısı, Sağlık Bakanlığı'nda Bakan Koca'nın başkanlığında başladı.

Kurul, vaka sayılarını değerlendirecek, "Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı, koronavirüse karşı hangi tedbirler alınacak?" sorularının cevabını tartışacak. Son olarak Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri bu konuları ele almak üzere bir kez daha bir araya gelmişti. Milli Eğitim Bakanlığı, dün akşam saatlerinde bir açıklama yaparak değerlendirme sürecinin nihai aşamaya geldiğini duyurdu.

VAKA ARTIŞLARI GÜNDEMDE
Vaka sayılarındaki artış 1000'in üzerinde. Dalgalanmalar devam ediyor. Kurul son durumu değerlendirecek.

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