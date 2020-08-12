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Bir PKK’lı daha ikna edildi

Bir PKK’lı daha ikna edildi
Giriş Tarihi: 12.8.2020

Van ve Şanlıurfa emniyet müdürlükleri ekipleri, Suriye'de terör örgütü adına faaliyet yürüten B.K. ile teslim olması için irtibat kurdu. Emniyet'ten yapılan açıklamada, "PYD/YPG adına Kobani bölgesinde silahlı faaliyet yürüten ve 2014'te örgüte katılan B.K. ile irtibat kurulmuş, yürütülen çalışmalar sonucu teslim olmaya ikna edilmiştir. B.K, Şırnak'ın Cizre ilçesinde görevlilerimize teslim olmuştur" denildi. Halkın huzuru, devletin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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