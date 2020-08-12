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’da korona aşısı tescillendi

Rusya’da korona aşısı tescillendi
Giriş Tarihi: 12.8.2020

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova Gamaleya Enstitüsü tarafından yapılan ve 2 aydan kısa süren insan denemelerinin ardından dünyanın ilk korona virüs aşısına sağlık bakanlığının onay verdiğini ve tescillendiğini duyurdu. Kısa sürede elde edilen aşının toplu üretimine geçileceğini de duyuran Putin, ayrıca kızının da aşılandığını açıkladı. Rusya'nın açıklamasının ardından DSÖ'den ise, "Onay süreci konusunda Rusya otoriteleri ile yakın temas halindeyiz. Aşı süreci oldukça titiz bir şekilde gözden geçirilmeyi gerektiriyor" açıklaması yapıldı.

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