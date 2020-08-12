Valiliklere örgütün yüklü döviz bozduracağı uyarısı

İçişleri Bakanlığı, kış üslenmesi sürecine giren terör örgütünün, erzak temini için yurt içindeki mensupları ve uzantıları vasıtasıyla yüklü miktarda döviz bozdurabileceği uyarısında bulunarak valiliklere genelge gönderdi. Açıklamada, terör örgütü mensupları ve uzantılarınca, toptan satış yapan yerler ile market, bakkal, manav, tüp bayi gibi yerlerden dikkat çekici miktarda gıda ve yaşam malzemelerinin satın alınabileceği ve yüksek miktarlarda döviz (dolar vb.) bozdurulabileceği konusunda dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.



GENELGEDE, yol kontrol arama noktalarında ve köy/dağ yollarında terör örgütü mensuplarına yapılabilecek lojistik ikmal faaliyeti ihtimaline karşı başta kamyonet, panelvan türü olmak üzere şüpheli araçların aranması, devriye sayısının artırılması ve şok yol kontrol faaliyetlerinde bulunulması da istendi.