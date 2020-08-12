Yunan’ı Oruç Reis korkusu sardı

Türkiye'nin Oruç Reis'in yapacağı sismik araştırma faaliyetleri için Akdeniz'de yeni bir Navtex ilan etmesinin ardından büyük panik yaşayan Yunanistan, önceki gün Meis adası kıyılarına fırkateyn yanaştırmıştı. Yunan basını alarm haline geçildiğini iddia ederken Yunan jetlerinin de kalkışa hazır bekletildiğini yazdı.

HÜCUMBOTLAR YANAŞTI

MEİS Adası çevresinde dün de gün boyu hareketlilik yaşandı. Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu ise Meis Adası'na yanaştı. Ayrıca, dün sabah saatlerinden itibaren havada iki Türk askeri helikopter Meis Adası'nın karşısında ve Kaş'ta sürekli tur attı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan her zamanki gibi haksız, hukuksuz, saldırgan politikalarına destek için Avrupa Birliği'ni toplantıya çağırmış. Avrupa Birliği, Yunanistan'ın tüm Avrupa'yı "Yunan tiyatrosu"na çevirmesine izin vermemelidir" dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise yaşanan gelişmelere sert tepki göstererek, bölgede hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceğini ifade etti. Genelkurmay Karargahı başta olmak üzere kuvvet komutanlıkları ve bölgedeki birlik komutanlarına video telekonferans yöntemiyle bağlanan Akar, Oruç Reis sismik araştırma gemisine, Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlandığını hatırlatarak, Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerini korumak için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.





MEİS ADASI NEREDE?

KIZILHİSAR olarak da bilinen ada, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a bağlı oniki adadan biridir. Türkiye'nin Antalya Kaş kıyılarından sadece 2.1 km uzaklıktadır. Yüzölçümü 7,3 kilometre karedir.

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