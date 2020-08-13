21 eylül’e kadar uzaktan eğitim!

Milyonlarca öğrenci ve veli merakla bekliyordu, okulların açılacağı tarih belli oldu! Dünkü Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak. Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek" ifadelerini kullandı.

'OKULLARIMIZDA OLACAĞIZ'

Bakan Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü: (Kovid-19 tedbirleriyle başlayacak yeni eğitim- öğretim yılı) Bakanlık olarak tüm süreç boyunca sahada ve okullarımızda olacağız. Kılavuz çerçevesinde velilerimiz ve öğretmenlerimiz ve bunların ne şekilde uygulanacağı menlerimiz için bir takım rehberler hazırladık konusunda ayrıntısını devam ettireceğiz. Teneffüslerde ve neyi ne yapacakları bu kılavuzlarda yer alıyor. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz velilerimiz için de hazırlanan bu kılavuzlarımızın takibi öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz tarafından gerçekleştirilecek. Okulların hijyenini sağlamak için personel alımları da devam ediyor. Okullarımızla ilgili ihtiyaç kalemleri tek tek çıkarılmıştır. Nelere ihtiyaç olunduğu somut olarak ortaya konulmuş ve takibi de devam ediyor.