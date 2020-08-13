494,6 milyonluk işsizlik ödemesi

İŞKUR, Temmuz'da önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 401 bin 645 kişiye 494,6 milyon lira işsizlik sigortası ödemesi yapıldığını bildirdi. İŞKUR tarafından yayınlanan İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni'nde "Mart 2002 tarihinden 31.07.2020 tarihine kadar işsizlik ödeneğine 13 milyon 848 bin 709 kişi başvurmuş, 8 milyon 71 bin 437 kişi ödenek almaya hak kazanmıştır. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 35 milyar 831 bin 328 lira ödeme yapıldı. 2020 Temmuz ayında, önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 401.645 kişi için ödeme miktarı 494 milyon 637 bin 242 lira oldu. 2020 Temmuz ayında önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 1 milyon 710 bin 906 kişi için kısa çalışma ödeme miktarı 2 milyar 533 milyon 480 bin 670 lira olarak gerçekleşti" denildi.