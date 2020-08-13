Amanoslar’da teröre Yıldırım-5 darbesi

İçişleri Bakanlığı, Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde Jandarma Komando, Jandarma ve Polis Özel Harekat timlerinden oluşan bin 448 personel ve 97 operasyonel tim ile Yıldırım- 5 Amanoslar Operasyonu başlatıldığını duyurdu. Operasyona katılan polis ve jandarmalar, Amanos Dağları'nın Osmaniye bölümünü teröristlerden temizlemek için harekete geçti. Operasyona, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tonbul ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş'un bizzat katıldığı öğrenildi.