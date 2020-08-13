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Başkan Erdoğan Konseyi Başkanı ile görüştü

Başkan , Konseyi Başkanı ile telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü

13.08.2020, 18:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.

BÖLGESEL MESELELER

Erdoğan-Michel görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Erdoğan, Michel'e, Doğu Akdeniz'de bütün ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir formülden yana olduklarını iletti.

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