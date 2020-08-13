Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları toplantısında önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan AK Parti İl Başkanları toplantısında konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından canlı yayın ve öne çıkanlar;

Attığımız her adımda, hayata geçirdiğimiz her reformda karşımızda CHP'yi bulduk. Rahmetli Erbakan hocamız gibi, rahmetli Özal gibi... Menderes gibi... Karşımızda hep yasakçı CHP'yi bulduk.

YAPTIKLARIMIZI CHP'NİN TAKOZ SİYASETİNE RAĞMEN BAŞARDIK

Şimdiye kadar ne yaptıysak, neyi başardıysak CHP'nin takoz siyasetine rağmen yaptık. Gezi olaylarında milletin iradesine kasteden çapulculara milli iradeyi bırakmadık. Onlar ise çapulcuların arkasında olmaya devam etti. 15 temmuzda bağımsızlığımıza hamle yapan FETÖ'cü şerefsizlere boyun eğmedik. Hendeklerde milletimize açtıkları çukurlara Allah'ın izniyle onların kendilerini gömdük.

FETÖ İÇİN NÖBET TUTANLAR KARŞISINDA HEP AK PARTİ'NİN ÇELİK İRADESİNİ BULDU

FETÖ paçavraları önünde sabahlara kadar nöbet tutanlar, 15 temmuz gecesi tankların arasından kaçıp belediye başkanına sığınanlar her defasında kaybettiler karşılarında bizi buldular.

AK Parti'nin çelik iradesinin karşısında duramadılar. Çıktığımız yolda hamdolsun alnımız ak başımız dik şekilde yürümeyi sürdürüyoruz.

Allah ömür verdikçe 19 yıldır olduğu gibi milletimiz de destek verdikçe hizmet sancağını daha yukarılara taşımaya devam edeceğiz. Akşam nasıl bir Türkiye hayal ettiğimizi paylaşacağız.

DOĞU AKDENİZ

Bu akşam sayın Merkel ve AB konsey başkanıyla ile bir görüşmem olacak.

CHP GENEL BAŞKANI HALEN O GECEYİ AÇIKLAMADI

CHP Genel Başkanı 15 temmuz gecesine dair karanlık noktaları aydınlatmak yerine darbecileri aklamayı seçti. Aradan 4 yıl geçmesine rağmen o gece darbecilerin kendisine niçin yol verdiğini halen açıklamadı. Ne kadar kaçarsa kaçsın. hakikatler er ya da geç gün yüzüne çıkar.

AYASOFYA İÇİN SONSUZ HAMD EDİYORUZ

86 yıl sonra Ayasofya'yı cuma namazı ile yeniden ibadete açtık. Rabbimize bu rüyayı gerçekleştirdiği için binlerce kez hamd ediyorum. Yıllar süren haykırışlarımız buna şahit. Evet yıllar sonra tekrar açılmış olması bizler için mutlulukların en büyüğü. Tabi kimler memnun kimler değil konusu da bunun en önemli yani.

ONLAR SÖMÜRGE İÇİN BİZ İNSANİ VAZİFEMİZ GEREĞİ LÜBNAN'DAYIZ

Kızılay'ın uzman ekipleri Lübnan'da hastanelerde sağlık hizmeti veriyor. Ezeli ve ebedi kardeşliğimizin gereği olarak biz Lübnan'dayız. Macron filan bunlar sömürgeciliği kovalıyor. Biz insani ve İslami vazifemizi yerine getiriyoruz. Zaten Lübnan'da halkın heyetimizi karşılama biçimi bunun en güzel göstergesi olmuştur.

KİMSENİN HAKKINDA GÖZÜMÜZ YOK, KİMSEYE DE HAKKIMIZI YEDİRMEYİZ

Tüm bunlar Türkiye'yi denizden çevrelemeye dönük hamlelerdir. Tansiyonu arttıran Türkiye değil Yunan zihniyetidir. Yunanistan ve Rum yönetimi yanlış adımlar atıyor. Kimse kendisini dev aynasında görmemeli. Şov peşinde de koşmamalı. Tekrar söylüyorum. Bizim kimsenin hakkında gözümüz yok! Ama kimseye de hakkımızı yedirmeyiz. Oruç Reis gemimizin başlattığı çalışma kıta sahanlığımızın sınırları içindedir. Kimse endişe etmesin. Bu saha 2012 yılında Türkiye Petrolleri'ne verdiğimiz ruhsat sahalarında yer alıyor. Bunlar Resmi Gazete'de yayınlandı. Bunların tavrı art niyetlidir.

3 KURALA MUTLAKA UYMALIYIZ

Koronavirüs salgını hayatımızda pek çok şeyi kökten değiştirdi. Biz de çalışmalarımızı bu yeni düzene göre dizayn ediyoruz. Temizlik, Mesafe ve Maske üçlüsüne sahip çıkarsak çok daha az dertli oluruz bu konuda. Bakıyoruz maskeyi takın dendiğinde kimi çenesinin altına takıyor. Dirseğine takıyor. Dikkat edeceğiz ki hastanelerimiz en modern anlamda var. Doktorlarımız büyük gayretlerle var. O zaman başarıya ulaşabiliriz.