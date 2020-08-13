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Başkan Erdoğan'dan şehit 'ın ailesine başsağlığı mesajı

Son dakika haberleri... Başkan , Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan güvenlik korucusu 'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Başkan Erdoğan'dan şehit Ali Taş'ın ailesine başsağlığı mesajı

13.08.2020, 10:46

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan güvenlik korucusu Ali Taş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Taş'ın ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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