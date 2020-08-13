Havadan karadan Oruç Reis alarmı

ATAKLAR DEVRİYE ATTI

TATBİKATA katılan Atak tipi helikopterler de Kaş üzerinde alçak uçuş devriyesi yaparken, deniz seviyesine kadar alçalıp, yönleri Meis'e dönük halde uzun süre havada kaldı. Helikopterin manevraları, Kaş'a yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'ndan da rahatlıkla görüldü. Helikopterler ve Türk fırkateyni, bölgeden tekrar tatbikat bölgesine döndü. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Türkiye'nin Navtex (deniz duyurusu) bildiriminin ardından önceki sabah Antalya Limanı'ndan Kıbrıs'ın Güney batısına hareket etmişti. Oruç Reis, bölgede 5 fırkateynin refakat ve korumasında çalışmalarını sürdürüyor.



'SAHADA VE MASADA HUKUKTAN YANAYIZ'

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama geldi. Akar, "Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan sorunu diyalogla çözmek istiyoruz. Sahada ve masada uluslararası hukuktan yanayız" dedi. Bakan Akar ayrıca, Mısır ve Yunanistan arasında yapılan anlaşmanın hukuksuz olduğunu belirtti.



'DENİZLERİMİZİN RÖNTGENİ ÇEKİLİYOR'

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter'dan Oruç Reis ve Akdeniz'deki çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Bakan Dönmez, yaptığı açıklamada, "Adım adım Akdeniz. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos'a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer(sismik kablo) Akdeniz'e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun" dedi.

Bakan Fatih Dönmez'den Oruç Reis paylaşımı