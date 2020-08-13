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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan anlamlı paylaşım

'tan anlamlı paylaşım

, 'nin 19. kuruluş yıl dönümüne ilişkin Twitter'dan bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "19 yıldır; Bizim mücadelemiz mücadelesidir." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan anlamlı paylaşım

13.08.2020, 17:48 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020,17:55

14 Ağustos 2001'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde siyaset sahnesine adım atan AK Parti, 18 yılı geride bıraktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti'nin 19. yaşını sosyal medya hesabından dikkat çeken mesaj ile kutladı.

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