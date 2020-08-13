KKTC’ye su taşıyan dev projeyi gördük

Devlet eski Bakanı Kürşad Tüzmen ile 5 sporcu, Kalyon İnşaat'ın yaptığı su hattının üzerinden yüzerek Mersin'den KKTC'ye bayrak taşıdı. Tüzmen, "Geçerken dev projeyi gördük. Trilyon dolarlık hidrokarbon kaynaklarının üstünden geçtik" dedi. Tüzmen, "Biz, Türklere uygulanan haksız izolasyonların ortadan kalkması için bir farkındalık yaratalım istedik" ifadelerini kullandı. Tüzmen ile diğer 5 sporcu Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü nedeniyle Mersin'in Anamur ilçesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yüzdü. Tüzmen adada KKTC Sahil Güvenlik ekiplerine Türk bayrağı verdi. Kürşad Tüzmen ile milli yüzücüler KKTC'ye kulaç atmadan önce Anamur'da bayrak töreni düzenlendi.

AKDENİZ TÜRK GÖLÜDÜR

Tüzmen ve arkadaşlarını, Girne Yeni Liman'daki Zafer Rıhtımı'nda KKTC Başbakanı Ersin Tatar karşıladı. Denizden çıktıktan sonra basına "İyi bir ekiple KKTC'ye geldik. Bir gölün karşı tarafından buraya geldik" diyen Tüzmen, "Bir Türk gölüdür Akdeniz. Petrol rezervleri, hidrokarbon rezervlerinin üstünden geldik. Biz, Türklere uygulanan haksız izolasyonların ortadan kalkması için bir farkındalık yaratalım istedik" dedi.



KKTC DENIZ GEÇISI ISALE HATTI INSAATI

DÜNYADA bir ilk olan Türkiye-Kıbrıs Su Temini Projesi, Türkiye'den KKTC'ye yılda 75 milyar metreküp içme ve sulama suyu sağlıyor. Mersin Anamur'dan başlayan proje Akdeniz'i 280 metre derinlikte geçip KKTC'de sona eriyor.