  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Koca: ağır tedbirlere dönmemiz gerekebilir

Koca: ağır tedbirlere dönmemiz gerekebilir

Koca: ağır tedbirlere dönmemiz gerekebilir
Giriş Tarihi: 13.8.2020

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedbirlere riayet hala istediğimiz seviyede değil. Bu konudaki gevşeme bize bu günlerimizi aratabilir. Özellikle Ekim, Kasım aylarında gribal enfeksiyonların da devreye girmesiyle riskin daha fazla artması muhtemel" dedi. Bakan Koca, "Kurallara uymak kaydıyla özlediğimiz şeyleri, tam olmasa da, yaşayabilme imkanımız var. Hem sağlığımız hem sevdiklerimizin hayatı üç kurala bağlı. Temizlik, maske, mesafe. Vaka sayılarındaki artış eğilimini görüyoruz. Artış bu hızla devam ederse ağır tedbirlere dönmemiz gerekebilir" şeklinde konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Koca: ağır tedbirlere dönmemiz gerekebilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA