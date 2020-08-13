Koca: ağır tedbirlere dönmemiz gerekebilir

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedbirlere riayet hala istediğimiz seviyede değil. Bu konudaki gevşeme bize bu günlerimizi aratabilir. Özellikle Ekim, Kasım aylarında gribal enfeksiyonların da devreye girmesiyle riskin daha fazla artması muhtemel" dedi. Bakan Koca, "Kurallara uymak kaydıyla özlediğimiz şeyleri, tam olmasa da, yaşayabilme imkanımız var. Hem sağlığımız hem sevdiklerimizin hayatı üç kurala bağlı. Temizlik, maske, mesafe. Vaka sayılarındaki artış eğilimini görüyoruz. Artış bu hızla devam ederse ağır tedbirlere dönmemiz gerekebilir" şeklinde konuştu.