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Haberler Gündem MEB o paylaşımlar konusunda uyardı!

o paylaşımlar konusunda uyardı!

(), yeni eğitim öğretim yılı planlamaları ve takvimine ilişkin Bakanlığın resmi iletişim kaynakları dışında yapılan açıklama ve paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

MEB o paylaşımlar konusunda uyardı!

13.08.2020, 13:12

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yeni eğitim öğretim yılı planlamaları ve takvimine ilişkin Bakanlığımız resmi iletişim kaynakları dışında yapılan açıklama ve paylaşımlara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

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