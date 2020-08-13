Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yeni eğitim öğretim yılı planlamaları ve takvimine ilişkin Bakanlığımız resmi iletişim kaynakları dışında yapılan açıklama ve paylaşımlara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.
Yeni eğitim öğretim yılı planlamaları ve takvimine ilişkin Bakanlığımız resmî iletişim kaynakları dışında yapılan açıklama ve paylaşımlara itibar etmeyiniz. pic.twitter.com/sFEpsE1JkZ— MEB (@tcmeb) August 13, 2020
MEB o paylaşımlar konusunda uyardı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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