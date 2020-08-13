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Haberler Gündem Türk ve Yunan fırkateynlerinin Akdeniz'de bekleyişi sürüyor

Türk ve Yunan fırkateynlerinin 'de bekleyişi sürüyor

'ne ait 2 fırkateyn ve bir römorkör 'nın Kaş ve Demre ilçelerinde, 'ne ait fırkateyn ise önünde bekleyişini sürdürüyor.

Türk ve Yunan fırkateynlerinin Akdeniz'de bekleyişi sürüyor

13.08.2020, 13:37

Türkiye'nin Akdeniz'de NAVTEX ilan etmesinin ardından Oruç Reis Gemisi, sismik araştırmalar yapmak üzere Kıbrıs Adası'nın güneybatısına hareket etti. Ardından bölgeye yakın olan Yunanistan'ın Meis Adası önlerine bir Yunan fırkateyni geldi. Bunun üzerine iki gün önce bölgeye Türk savaş gemileri geldi. 10 Ağustos Salı günü de Türk Hava Kuvvetleri'ne ait üç Atak helikopteri, Kaş ilçesi üzerinde devriye yaptı.

Bölgede Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait 2 fırkateyn ve bir römörkor, Yunanistan'a ait bir fıraketeynin bekleyişi sürüyor. Demre ilçesine bağlı Çayağzı Limanı açıklarında Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bir fırkateyn ve bir römörkor, Kaş'a bağlı Limanağzı mevkisinde de bir fırkateyn bulunuyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı fırkateynler zaman zaman seyre çıkıyor. Römorkor ise Çayağzı Limanı açıklarında bekliyor.

Meis Adası önündeki Yunan Deniz Kuvvetleri'ne ait fırakateyn de demir atmış halde bekleyişini sürdürüyor.

DHA

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