Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bizim sismik araştırma yapan gemilerimiz, sondaj gemilerimiz bu bölgede dolaşıyor. Sivil gemilerimize karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıya da cevapsız bırakamayız. Dün böyle bir durum söz konusu oldu ve Kemal Reis gereken cevabı verdiler, sonra da onlar limanlarına çektiler. Devam edecek olurlarsa cevabını misliyle alacaklar.

Şansölye Merkel ile telefonda görüştük. 23'ünden sonra bir görüşme olacak. Benden sonra Miçotakis ile de görüştü. Miçotakis'i umarım çizgiye çekmiştir. Batı Trakya'da soydaşlarımızın mezarlarına bile ateş açtılar.

Batı Trakya'da soydaşlarımızın kabristanını silahla taradılar. Biz soydaşlarımızın dirisini de ölüsünü de yalnız bırakmayız, gereğini de vakti saati geldiğinde yaparız.

İSRAİL - BAE ANLAŞMASI

Bu süreçte Suudi Arabistan'ın da yanlış adımları var. Biz Filistin'i hiçbir zaman yedirmedik, yedirmeyeceğiz. Abu Dabi Büyükelçisi'ni geri çekebiliriz.

KURA YÖNELİK SALDIRILAR

Bundan önce de aynı operasyonları bize dışarıdan yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. Türkiye bu konularda güçlüdür, bundan sonra da yere sağlam basmaya devam edecektir. Ekonomi yönetimimizle önümüzdeki hafta bir araya gelip, bir değerlendirme yapacağız.