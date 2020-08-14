CHP’ye bomba düştü

Konuşmasında CHP yönetimini topa tutan İnce, "Türkiye'nin muhalefet sorunu da vardır. CHP ile özdeşleşmiş olan önseçim artık yok. Partinin ne hale geldiğini herkes görsün. Kurultayda 5 dakika konuşmak için büyük mücadele vermek gerekiyor. Kadın kolları kurultayında konuşma zahmeti bile göstermedi Genel Başkan. Kurultayda kimseyi dinlemeden gitmiştir. Kurultay iradesini tanımayan bir Genel Başkanımız var artık. CHP, İçişleri'ne verilen bir dilekçe ile kurulmadı, ayrılırken de dilekçe ile ayrılınmaz. Ben ayrılsam da CHP'ye zarar vermem. Salı'dan salı'ya ittifaka laf yetiştirmek ile muhalefet olmaz. CHP, kendisinde gelecek görmüyor" ifadelerini kullandı.

MEMLEKET HAREKETİ

Türk seçmeninin yüzde 80'inin değişken olduğunu söyleyen İnce, "Ben inanıyorum ki Ecevit'in yüzde 42'si mümkündür. 50+1'de mümkündür. Amacımız bir çıkış yolu göstermektir. Bugün başlattığımız hareketin adı, 'Bin Günde Memleket Hareketi.' Önümüzdeki günlerde kadro ve söylemimizle yola çıkacağız.



Bu hareketin finans kaynağı halk, yol göstericisi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ola-cak" diye konuştu.



SEÇİM GECESİ NEREDEYDİ?

İnce, konuşmasında eleştirildiği seçim gecesiyle ilgili de şunları söyledi: "İki yıldır arkadaşlarım kırıldı, uykusuz geceler geçirdim. Zonguldak'a mitinge gidiyorum. Bartın Milletvekilimizi görevlendirdim, öğrendim ki yeni listeye konmamış, tek gerekçe İnce'ye yakın olması. Ben hangi moralle miting yapacağım. TV'lerde bir Kemal Bey'in reklamı bir benim. Kılıçdaroğlu'nun reklamını neden veriyorsunuz, aday değil ki, talimatla reklamlarımı kesiyorlar. Moralimi bozmak için ellerinden geleni yaptılar. Seçim gecesi bana bilgi vermediler. Sabah YSK'ya yazı yazdım, CHP'nin 13 bin sandıkta gözlemcisi yok. 4 milyon oy yapar bu. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar. Benden milletin karşısına çıkıp yalan söylememi istiyorlar. Bana neredeydin diyenlerden özür diliyorum. Kampanya geçmiş, parti seçimi tartışıyor, beni davet etmiyorlar. Olabilir mi böyle bir şey. Bir CHP'li saraya gitmiş. İki gazeteciye de dava açtım, Genel Merkez açamadı. Genel Başkan Yardımcılarından birisi mi gitti acaba saraya. Hem gidip hem iftira mı atıyorlar."



'BU SİSTEMDE BÖLMEK OLMAZ'

İNCE, partiyi böldüğü iddiaları ile ilgili, "Ben Millet İttifakı'ndan ayrılıp Cumhur İttifakı'na geçmiyorum ki, nasıl bölmüş oluyorum. Bölme olayı parlamenter sistemde olur, başkanlıkta olmaz. İttifaklar olduğuna göre neden bölme olsun. Futbolun kuralları ile basketbol oynamak gibi bir şey bu" ifadelerini kullandı. İnce, kendisinin iktidar tarafından desteklendiği iddiaları ile ilgili ise, "Bunu söyleyenler CHP içindeki rant baronlarıdır. Kendi rahatları bozulmasın diye bana atılan iftiralardır bunlar" diye konuştu.



DELEGELERİN YANINA OTURMAK BENİM İÇİN ŞEREFTİR'

"KURULTAYDA saygısızlık yapıldı diye parti kuruyor" denildiğini söyleyen İnce, "Ben çocuk muyum ya? Delegelerin yanında oturmak benim için şereftir. Bu siyaseti bilmeyenlerin yorumu. Ama arkadaşlarım ve partililer buna kızdı mı, evet" dedi.