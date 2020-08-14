Hakkımızı yedirmeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısında Doğu Akdeniz, CHP, Ayasofya gibi konularda değerlendirmelerde bulundu. Yaklaşık 1 saatlik konuşmasında korona virüsle mücadele ile ilgili de vatandaşlara önemli çağrılarda bulunan Başkan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

TAKOZ CHP SİYASETİNE RAĞMEN

Bugüne kadar attığımız her adımda, hayata geçirdiğimiz her reformda karşımızda CHP'yi bulduk. Rahmetli Erbakan hocamız gibi, rahmetli Özal gibi... Menderes gibi... Karşımızda hep yasakçı CHP'yi bulduk. Şimdiye kadar neyi başardıysak CHP'nin takoz siyasetine rağmen yaptık. Gezi'de millet iradesine kasteden çapulculara milli iradeyi bırakmadık. Onlar çapulcuların arkasında oldu. 15 Temmuz'da FETÖ'cü şerefsizlere boyun eğmedik.

KARŞILARINDA BİZİ BULDULAR

Hendeklerde milletimize açtıkları çukurlara onların kendilerini gömdük. 15 Temmuz gecesi tankların arasından kaçıp belediye başkanına sığınanlar her defasında karşılarında bizi buldular. AK Parti'nin çelik iradesinin karşısında duramadılar. Çıktığımız yolda alnımız ak başımız dik şekilde yürümeyi sürdürüyoruz. Allah ömür verdikçe 19 yıldır olduğu gibi milletimiz de destek verdikçe hizmet sancağını yukarılara taşımaya devam edeceğiz. CHP Genel Başkanı, 15 Temmuz gecesine dair karanlık noktaları aydınlatmak yerine darbecileri aklamayı seçti. 4 yıl geçmesine rağmen o gece darbecilerin kendisine niçin yol verdiğini halen açıklamadı. Ne kadar kaçarsa kaçsın, hakikatler er ya da geç gün yüzüne çıkar. 86 yıl sonra Ayasofya'yı cuma namazı ile yeniden ibadete açtık. Rabbimize bu rüyayı gerçekleştirdiği için binlerce kez hamd ediyorum. Yıllar süren haykırışlarımız buna şahit. Evet yıllar sonra tekrar açılmış olması bizler için mutlulukların en büyüğü. Tabi kimler memnun kimler değil konusu da bunun en önemli yanı.

KİMSE ŞOV PEŞİNDE KOŞMASIN

Tüm bunlar Türkiye'yi denizden çevrelemeye dönük hamlelerdir. Tansiyonu arttıran Türkiye değil Yunan zihniyetidir. Yunanistan ve Rum Yönetimi yanlış adımlar atıyor. Kimse kendisini dev aynasında görmemeli. Şov peşinde de koşmamalı. Batı Trakya'daki kardeşlerime, soydaşlarıma saldıranlar şunu bilmeli ki, bunun uluslararası hukukta da, diğer yöntemlerle de hesabını verirler. Tekrar söylüyorum. Bizim kimsenin hakkında gözümüz yok! Ama kimseye de hakkımızı yedirmeyiz. Oruç Reis gemimizin başlattığı çalışma kıta sahanlığımızın sınırları içindedir. Kimse endişe etmesin. Bu saha 2012 yılında Türkiye Petrolleri'ne verdiğimiz ruhsat sahalarında yer alıyor. Bunlar Resmi Gazete'de yayınlandı. Bunların tavrı art niyetlidir.



Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" ile 14 Ağustos 2001 yılında siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti, 19. yaşını kutluyor. Partinin kuruluş yıldönümü etkinliklerinde 19 yılda partinin Türkiye ile birlikte kaydettiği ilerlemeyi anlatan Erdoğan, şunları söyledi: Bu partinin kurucusu milletin ta kendisidir. Şahsım başta olmak üzere, partimizin tüm kademelerinde görev üstlenen herkes sorumluluğun millete karşı olduğunu bilir ona göre davranır. Bu parti Allah'ın rızasını, insanlığın sevgisini hedefleyerek kuruldu. Şahsi emellerinin peşine düşenler siyaset tarihinin tozlu raflarında yer aldı. Tarih boyunca insanlığa yeni istikametler kazandıran milletimiz 14 Ağustos 2001 tarihinde Adalet ve Kalkına Partisi'ni kurarak yeni bir hamle başlatmıştır.

KARDEŞLİK İÇİN TER DÖKTÜK

Bu davaya gönül verenler yeryüzündeki tüm mazlumların hukukunu koruma mücadelesi vermişlerdir. 3 kıta 7 iklimde barış kardeşlik için ter dökmüştür. Bu hareket Selçuk'lunun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı, Cumhuriyet'in aklıdır. 19 yıl önce ne söylüyorsak bugün de aynısını söylüyoruz. AK Parti'nin mayasını millet yoğurmuş, kumaşını millet dokumuştur. Bu yüzden tüm çabalarımızın semeresi ülkemize ve milletimize aittir. Bizler dua ile çıktık yola ve aynı şekilde devam ediyoruz. Bizim için asıl olan bu kutlu yolda milletimizle el ele yürümektir. AK Parti'nin milletimizin partisi olduğunun nişanesi girdiği ilk seçimden beri birinci olarak çıkmayı başarabilmesidir.

SALDIRAN BEDELİNİ ÖDER

Kendilerini milletin üstünde gören ve ülkenin sahibi sanan bir avuç azgın azınlığın bize nasıl tuzaklar kurduğunu hatırlıyoruz. Her yerden nasıl sürekli krizlere muhatap bırakıldığımızı biliyoruz. 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde iyice ayyuka çıkan hukuksuz ahlaksız pervasız girişimlerin hiçbirine eyvallah demedik. Bunun bedelini de kapatma davasıyla ödedik. 4 bir yandan eline geçirdikleri her malzemeyle yüklendiler. Artık içeride ve dışarıda çok daha sert, çok daha sinsi bir mücadelenin içine giriyorduk. Gezi olaylarıyla sokakları işgale, 17-25 Aralık Emniyet Yargı darbesiyle milli iradeyi gasp etmeye, çukur eylemleriyle mahalleleri bölmeye çalıştılar. Şimdi de bizim Oruç Reis'imize saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik. Bugün ilk cevabı aldılar.



"MACRON, LÜBNAN'DA SÖMÜRGECİLİK KOVALIYOR"

ERDOĞAN, Beyrut'taki patlamanın ardından Lübnan'da yaşananlarla ilgili de, "Kızılay'ın uzman ekipleri Lübnan'da hastanelerde sağlık hizmeti veriyor. Ezeli ve ebedi kardeşliğimizin gereği olarak Lübnan'dayız. Macron filan bunlar sömürgeciliği kovalıyor. Biz insani ve İslami vazifemizi yerine getiriyoruz. Zaten Lübnan'da halkın heyetimizi karşılama biçimi bunun en güzel göstergesi olmuştur" ifadelerini kullandı.