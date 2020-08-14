Saldırıya hazırlanan DEAŞ’lı yakalandı

Bursa'da yapılan istihbari çalışmanın ardından harekete geçen ekipler, İnegöl'de belirlenen adrese operasyon düzenledi. Baskında, bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesi B.A. yakalanarak gözaltına alındı. B.A'nın evinde intihar eyleminde kullanılan bomba yeleği ve çok sayıda el yapımı patlayıcı ele geçirildi. B.A. ifadesinde, örgüt mensubu olduğunu kabul ederek, "Hedefim bir polis merkezine girip, kendimi patlatmaktı ama yakalandım" dedi.