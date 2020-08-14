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Son dakika: Başkan Erdoğan, Başkanı ile görüştü

Başkan , Başkanı ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular değerlendirildi.

Son dakika: Başkan Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü

14.08.2020, 20:04 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020,20:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü.

İKİLİ İLİŞKİLER GÜÇLENDİRİLECEK

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Venezuela ilişkilerini güçlendirecek, iki ülke arasında iş birliğini ve dayanışmayı artıracak adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

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