Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü.
İKİLİ İLİŞKİLER GÜÇLENDİRİLECEK
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Venezuela ilişkilerini güçlendirecek, iki ülke arasında iş birliğini ve dayanışmayı artıracak adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
Son dakika: Başkan Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.