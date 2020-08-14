Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, "En yüksek test sayısına ulaştık. AĞIR HASTA sayımız 656'ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19'a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir AİLE demek." ifadelerine yer verdi.

En yüksek test sayısına ulaştık. AĞIR HASTA sayımız 656'ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19'a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayın. 1 hasta, hasta bir AİLE demek. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/kgUN3jT4JN — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 14, 2020