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Haberler Gündem Türk-Azeri gücü

Türk-Azeri gücü

Türk-Azeri gücü
Giriş Tarihi: 14.8.2020

Azerbaycan'da temas-larda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komu-ta kademesi Azerbaycan Cumhur-başkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Beraberindeki heyet-le Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuv-veti Tatbikatı'nı izleyen Akar, "Yukarı Karabağ'ı hiç-bir hukuki gerekçe ve meşruiyete dayanma-dan işgal eden Erme-nistan'a karşı tüm imkanlarımızla Azer-baycan'ın yanın-dayız" dedi.

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