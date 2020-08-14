Türk-Azeri gücü

Azerbaycan'da temas-larda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komu-ta kademesi Azerbaycan Cumhur-başkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Beraberindeki heyet-le Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuv-veti Tatbikatı'nı izleyen Akar, "Yukarı Karabağ'ı hiç-bir hukuki gerekçe ve meşruiyete dayanma-dan işgal eden Erme-nistan'a karşı tüm imkanlarımızla Azer-baycan'ın yanın-dayız" dedi.