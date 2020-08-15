Akar ve komutanlardan Doğu Akdeniz çıkarması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi dün, Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Burada Doğu Akdeniz ve Ege'de görevli unsurlarla video konferans yöntemi ile görüşen Akar, "Bölge ile hiç alakası olmayan Avrupalı bir müttefikimizin binlerce kilometreden gelip Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını güçlendireceğine yönelik açıklama ve eylemleri müttefiklik ruhu ile bağdaşmamaktadır. Bu girişimlerin, sorunların diyalog yolu ile çözülmesi için yapılan gayretlere hiçbir katkısı yoktur" dedi.



ANLADIKLARI DİLDEN

Mavi Vatan'ın her damlasının değerli olduğunu vurgulayan Akar, "Gemilerimize, faaliyetlerimize yapılacak herhangi bir müdahale karşılıksız kalmadı, kalmayacak. Denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizi korumakta ve gereğini yapmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı. Oruç Reis'in faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan'ın AB, Almanya ve Fransa'dan yardım istemesinin ardından Doğu Akdeniz'de bir tatbikat gerçekleştirmişti. Suların ısındığı Doğu Akdeniz'de Limnos isimli Yunan fırkateyni, Oruç Reis'i taciz etmek istemiş, T.C.G Kemal Reis'in müdahalesi ile ağır hasar alarak limana çekilmişti.