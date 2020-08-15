Başkan Erdoğan'dan Rize'de önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, valilik önündeki toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Yaklaşık 1 yıllık ayrılığın üzerinden bir kez daha ata toprağımızdayız. Yine elimiz boş gelmedik Rize'ye. Toplu açılış törenininde 33 eserin açılışını gerçekleştiriyoruz.



Son 18 yıldır gece gündüz çalışıyoruz. 18 yılda Rize'ye 20 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık.

Rize'nin dünya markası çayı ile turizmi bir araya getirecek 'çay çarşısı' projesi ile şehrimizi yeni bir simgeye kavuşturacağız. Önümüzdeki yılın Eylül ayına kadar tamamlayacağız.

Dün ebedi aleme uğurladığımız üniversitemizin genç, dinamik Profesör Doktor Turan Erdoğan hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Genç yaşına rağmen kalp cerrahisi alanında üniversite ve şehrimize hizmetleri geçmiş bir ilim adamıydı. Bu malum Koronavirüs salgınından kurtulamadı.

Deniz üzerine inşa ettiğimiz ikinci havalimanımız olan Rize-Artvin Havalimanı'nın yapımına yoğun bir şekilde devam ediyoruz.

Yapımı süren projelerin önemli bir bölümünü seneye tamamlıyoruz.

Fındık için son 8 yılda toplam 40.4 milyon TL alan bazlı destek verdik. Bu yılki fındık fiyatlarını da oldukça tatminkar bir şekilde açıkladık.

Son 18 yılda, hemşehrilerimizi taşkından korumak için 58 adet taşkın koruma tesisi inşaa ettik. Halen 21 adet taşkın koruma tesisinde inşaat çalışmaları sürüyor.

Bu yıl sonuna kadar da Kalkandere'ye doğal gazı getireceğiz.