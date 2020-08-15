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Haberler Gündem ‘Dışlama girişimlerinin hukukta yeri yoktur’

‘Dışlama girişimlerinin hukukta yeri yoktur’

‘Dışlama girişimlerinin hukukta yeri yoktur’
Giriş Tarihi: 15.8.2020

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Doğu Akdeniz'de Türkiyesiz yürütülmeye çalışılan enerji politikalarının uluslararası hukuk nezdinde tutar hiçbir tarafı bulunmadığını söyledi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Türkiye'nin ilk cezaevi içerisinde kurulan Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılışını yapan Gül, "Akdeniz'e en uzun kıyı şeridi olan Türkiye'dir. Türkiye'yi, en uzun kıyı şeridi olmasına rağmen, Doğu Akdeniz'den dışlama girişimlerinin hiçbirinin uluslararası hukukta yeri yoktur, hiçbirinin yürüme şansı da bulunmamaktadır" dedi.

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