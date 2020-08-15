Oruç Reis’e saldıran cevabını misliyle alır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz ile ilgili Yunanistan ve Fransa'ya sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

KEMAL REİS GEREKENİ YAPTI

Bizim sismik araştırma yapan gemilerimiz, sondaj gemilerimiz bu bölgede dolaşıyor. Sivil gemilerimize karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı da cevapsız bırakamayız. Dün böyle bir durum söz konusu oldu ve Kemal Reis gereken cevabı verdi, sonra da onlar limanlarına çektiler. Devam edecek olurlarsa cevabını misliyle alacaklar. Şu anda ayın 23'üne kadar burada Oruç Reis çalışmalarını sürdürecektir. Sayın Şansöyle Merkel ile bunları konuştuk. Kendisinin bizden ricası, bu işi yumuşatıp daha korumacı bir anlayış içinde süreci geliştirelim dediler. Mutabık kaldık. Aynı şeyi sayın Michel ile de görüştük. Sayın Şansölye de Miçotakis ile de görüşme yaptı. Dilerim Miçotakis'i de bize söylediği noktaya getirmiş olur.

SOYDAŞLARIMIZ YALNIZ DEĞİL

Batı Trakya'da soydaşlarımızın kabristanını silahla taradılar. Biz oradaki soydaşlarımızın dirisini de ölüsünü de yalnız bırakmayız, gereğini de vakti saati geldiğinde yaparız. Ben Mısır'ı anlamakta zorlanıyorum. Mısır bir taraftan istihbarat örgütü vasıtasıyla benim istihbarat örgütüme farklı şeyler söylüyor. Burada yanlış anlamalar var diyor. İstihbarat örgütümüz onların istihbarat örgütüyle görüşmeleri sürdürüyor. Bu süreç içinde Suudi Arabistan'dan da yanlış adımlar atılıyor. Dışişleri Bakanıma da süratle muhataplarınla konuş gerekli adımlar atılsın dedim.

FİLİSTİN'İN YANINDAYIZ

Bir konu daha var: İsrail. Filistin'e yönelik atılan adım yenilir yutulur bir adım değil. Dışişleri Bakanıma talimatı verdik. Abu Dabi yönetimiyle diplomatik ilişkileri askıya almak bizim büyükelçiyi geri çekmek gibi bir adım olabilir. Çünkü biz Filistin halkının yanındayız. Filistin'i yedirmedik yedirmeyeceğiz. Bundan önce de aynı operasyonları bize dışarıdan yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. Türkiye bu konularda güçlüdür, bundan sonra da yere sağlam basmaya devam edecektir. Ekonomi yönetimimizle önümüzdeki hafta bir araya gelip, bir değerlendirme yapacağız.



16 ÜNIVERSITEYE rektör ataması yapıldı



BAŞKAN Erdoğan, 16 rektörün atamasını yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren atama kararına göre Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Necdet Ünüvar, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Özlenen Özkan, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. İsmail Koyuncu, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Musa Yıldız, ODTÜ Rektörlüğü'ne Prof. Mustafa Verşan Kök atandı.