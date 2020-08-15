TurAzKartalı tam gaz

MILLI Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da başarıyla devam eden TurAzKartalı Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk'e yuvadır gökte bulutlar, Vatana zırhtır hudutta kartallar, bayrağın ilelebet dalgalanacağını kanıtlar, birbirine dayalı dağ gibi sırtlar" ifadeleri kullanıldı.