  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem 16 Ağustos koronavirüs tablosu! Bakan Koca açıkladı

tablosu! Bakan Koca açıkladı

Son dakika.. tablosu açıklandı. , 16 Ağustos corona virüs vaka sayısı ile vefat edenlerin sayısını açıkladı. Bakan Koca, son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 1192 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu duyurdu.

16 Ağustos koronavirüs tablosu! Bakan Koca açıkladı

16.08.2020, 20:33 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020,20:42

Koronavirüs vaka sayısı kaç? Bugün koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor.

16 Ağustos Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bu akşam resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu.



Bakan Koca'nın sosyal medyadan açıkladığı son dakika 16 Ağustos koronavirüs verilerine göre son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 1192 kişiye ise koronavirüs tanısı kondu
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

16 Ağustos koronavirüs tablosu! Bakan Koca açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA