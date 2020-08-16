16 Ağustos koronavirüs tablosu! Bakan Koca açıkladı

Koronavirüs vaka sayısı kaç? Bugün koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor.16 Ağustos Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bu akşam resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu.Bakan Koca'nın sosyal medyadan açıkladığı son dakika 16 Ağustos koronavirüs verilerine göre son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 1192 kişiye ise koronavirüs tanısı kondu