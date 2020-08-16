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Sözcüsü Çelik'ten ABD Başkan Adayı Biden'ın açıklamalarına tepki

Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkan Adayı 'ın açıklamalarına ilişkin, "Sandığın gücüne inanıyoruz. Darbeye nasıl cevap verilir, en son 'dan biliyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD Başkan Adayı Biden'ın açıklamalarına tepki

16.08.2020, 10:43

Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Biden 'Erdoğan'ı değiştireceğiz, bunu darbeyle değil, seçimle yapacağız' derken, darbe diyemediği için seçim demiş. Cümledeki 'darbe' seçim, 'seçim' de darbe yerine kullanmış." ifadelerine yer verdi.



AK Parti Sözcüsü Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:
"Sandığın gücüne inanıyoruz. Darbeye nasıl cevap verilir, en son 15 Temmuz'dan biliyoruz. Sandık namustur. Kimse müdahale edemez. Demokrasimiz hak edilmiş ve bedeli ödenmiş bir demokrasidir. Kimse yıkamaz. Yabancı müdahale peşindeki her virüse karşı siyasi dezenfektanlarımız yüzde yüz etkilidir."

AA

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