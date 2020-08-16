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Erdoğan'dan samimi sohbet

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'ın bir vatandaş ile telefon görüşmesinin görüntülerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan samimi sohbet

16.08.2020, 19:22 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020,19:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın down sendromlu bir vatandaş ile telefon görüşmesinin görüntülerini paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Milletini kayıtsız seveni, Millet de olduğu gibi sever. Down sendromlu bir kardeşimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın samimi görüntülü sohbeti... " ifadelerini kullandı.

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