Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan samimi sohbet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın down sendromlu bir vatandaş ile telefon görüşmesinin görüntülerini paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Milletini kayıtsız seveni, Millet de olduğu gibi sever. Down sendromlu bir kardeşimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın samimi görüntülü sohbeti... " ifadelerini kullandı.

Milletini kayıtsız seveni, Millet de olduğu gibi sever. Down sendromlu bir kardeşimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın samimi görüntülü sohbeti...

Video kayıt: @CK_Samsun pic.twitter.com/NY4Jg6Nsw5 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 16, 2020