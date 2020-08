Rize'de Valilik önünde düzenlenen toplu açılış töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Rize'ye eli boş gelmediklerini kaydeden Başkan Erdoğan, "Toplam yatırım bedeli 525 milyon TL olan 33 kalem eser ve hizmetin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Rize'nin lojistik merkeziyle ilgili çalışmalar yapıldı. İhale tamam ve bundan sonra da inşallah inşaatı başlayacak. Rize'ye 20 milyar TL'nin üzerinde yatırım yaptık. Rize-Artvin Havalimanının inşaatı hızla devam ediyor. Yarın orayı da denetlemeye gideceğim ve bizzat yerinde havalimanının inşaatını da denetleyip gezip göreceğiz" diye konuştu.

ÇAY ÇARŞISI PROJESİ

Çay çarşısı ile Rize'yi yeni bir simgeye kavuşturacaklarını dile getiren Erdoğan, "Çay çarşısını önümüzdeki yılın eylül ayına kadar tamamlayacağız. Dün ebedi aleme uğurladığımız üniversitemizin genç, dinamik, Prof. Dr. Turan Erdoğan hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Rizeli çiftçilerimize son 18 yılda 2,5 milyar lira çay üretim desteği sağladık. Milletimiz bize girdiğimiz her seçimde birinci parti olma unvanını kara kaşımıza kara gözümüze bakarak vermedi. Milletimiz yapılan işe bakıyor. Milleti aldatabileceklerini sananların foyası kısa sürede ortaya çıkmaktadır. Bu hakikati geçmişten bugüne defalarca yaşadık" ifadelerini kullandı.

'O TARTIŞMALAR TUZAK'

Samimi olmayanların, yüreğinde ülke-millet aşkı olmayanların mutlaka gerçek yüzlerini göstereceğini söyleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz kimin ne dediğine değil, milletimizin ne istediğine bakarak yolumuza devam edeceğiz. Gereksiz tartışmalarla enerjimizin bölünmesine izin vermeyeceğiz. Biz şu an salgının olumsuz etkilerini en aza indirmeye odaklandık, ekonomimizi ayağa kaldırmaya odaklandık. Şu anda Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık. Suriye'de Kuzey Irak'ta terör örgütlerinin önünü kesmeye odaklandık. Ülkemizin her alandaki hak ve çıkarlarını dünyanın her yerinde en ileri seviyede elde etmeye odaklandık. Türkiye'nin gerçek sorunları ve gündemi budur. Bunun dışındaki tartışmalar kiminin bilerek, kiminin bilmeyerek içine düştüğü birer tuzaktan ibarettir" açıklamasını yaptı.



33 PROJE HİZMETE AÇILDI

Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı 525 milyon TL değerindeki projeler arasında AFAD hizmet yerleşkesi, Rize İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası yapımı ve çevre düzenlemesi, Rize 112 Acil Çağrı Merkezi hizmet binası, Güneysu İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası ve lojman inşaatı işi ile 30 adet semt sahası yer alıyor.



'EN KÜÇÜK TACİZDE CEVABINI VERİRİZ'

BAŞKAN Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığı'nın düzenlediği yemekte yaptığı konuşmada Doğu Akdeniz'deki çalışmalara değindi. "Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz, yaptırım ve tehdit dili karşısında geri adım atmayacağız" diyen Erdoğan, "Oruç Reis 23 Ağustos'a kadar faaliyetlerine devam edecek. En küçük tacizde bulunulması halinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz" dedi.