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'den Kalkanı Harekâtı mesajı

Milli , " Kalkanı Harekâtına katılan fırkateyni Akdeniz’de doğusunda gemileriyle deniz eğitimlerini müteakip BARBAROS HAYRETTİN PAŞA araştırma gemimize refakat etmektedir." dedi.

MSB'den Akdeniz Kalkanı Harekâtı mesajı

16.08.2020, 12:35

Milli Savunma Bakanlığı, "Akdeniz Kalkanı Harekâtına katılan TCG KEMALREİS fırkateyni Akdeniz'de Kıbrıs Adası doğusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimlerini müteakip BARBAROS HAYRETTİN PAŞA araştırma gemimize refakat etmektedir." dedi.

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