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Muhtarlardan Başkan Kaplan’a yol teşekkürü

Muhtarlardan Başkan Kaplan’a yol teşekkürü
Giriş Tarihi: 16.8.2020

Aydın'ın Koçarlı ilçesi Karadut Mahallesi Muhtarı İlkin Yalçın ile Timinciler Mahallesi Muhtarı Mehmet Uykucu, talepleri doğrultusunda yol ve meydan sorununu çözen Belediye Başkanı Nedim Kaplan'a teşekkür etti. Ekipler kısa sürede harekete geçerek çalışmaları tamamladı. Koçarlı'daki tüm muhtarların başının tacı olduğunu belirten Kaplan, "Ortak akıl ile birlikte altından kalkamayacağımız sorun yok" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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