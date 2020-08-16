Oktay, Çelik ve Altun’dan ‘Mavi Vatan’ paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Oruç Reis gemisinin "Mavi Vatan" sınırları içinde çalışmalarına kararlılıkla devam ettiğini vurguladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Oktay, "Türkiye, bölgesinde ve özellikle de Doğu Akdeniz'de yaşanan tüm konularda iş birliği yollarını genişletme ve yapıcı diplomasiyi işletme gayreti içindedir. Türkiye'nin dostluğu değerlidir, bilen için" dedi.

'TURGUT REİS' VURGUSU

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun da, "Bugün Turgut Reis'in Trablus'taki türbesi Türkiye-Libya dostluğunun ve kardeşliğinin nişanesidir" ifadesini kullandı. Altun, Twitter'dan "Bundan tam 469 yıl önce bugün, Osmanlı donanmasının şanlı komutanlarından Turgut Reis Trablus'u kuşatmış, bir gün sonra yani 15 Ağustos 1551'de ise Trablus'u teslim almıştır. Bugün Turgut Reis'in Trablus'taki türbesi Türkiye- Libya dostluğunun ve kardeşliğinin nişanesidir" paylaşımında bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Mavi vatanda tek damla sudan taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.



YUNAN GAZETECİDEN ABD VE AVRUPA'YA SİTEM

"TÜRKİYE KARŞISINDA SÜT DÖKMÜŞ KEDİ GİBİLER"

YUNAN gazeteci Paris Karvounopoulos, Türkiye-Yunanistan gerilimine ilişkin bir makale kaleme aldı. Başta Almanya olmak üzere ABD ve Avrupa'dan pek çok ülkenin "tansiyonun düşürülmesi ve diyaloğun tesis edilmesi" konusunda çağrıda bulunduğunu kaydeden Karvounopoulos, "Söz konusu Venezuela veya Belarus olunca aslan kesilenler, konu Türkiye olunca süt dökmüş kediye dönüyor. Hepsi ekonomik çıkarlarını, Avrupa'nın koruması gereken jeopolitiğin önüne koyuyor. Avrupalı ve ABD'li müttefiklerimiz, ekonomik girişimlerini Çin'den Türkiye'ye çekmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.