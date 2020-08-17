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Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Başkan , 'nda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan güvenlik korucusu 'ın ailesine başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

17.08.2020, 16:51

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Van'ın Çaldıran ilçesinde düzenlenen Şehit Jandarma Üsteğmen Harun Parlak Operasyonu'nda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan güvenlik korucusu Haki Taş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

AA

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