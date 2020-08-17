Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Van'ın Çaldıran ilçesinde düzenlenen Şehit Jandarma Üsteğmen Harun Parlak Operasyonu'nda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan güvenlik korucusu Haki Taş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

AA