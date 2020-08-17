‘Biden ve uşakları rezil rüsva olacaklar’

MHP Lideri Devlet Bahçeli, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın küstah sözlerine yanıt verdi. Bahçeli, "İpotekli uşakları rezil rüsva olmaktan kurtulamayacak" dedi. MHP'nin Joe Biden'ı şiddetle lanetlediğini ve ABD Demokrat Partisi'nin de aynı tutum içinde olmasını zorunlu olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Bugüne kadar darbelerin, müdahalelerin, krizlerin, terör eylemlerinin ve demokrasi karşıtı arayışların gerisinde kimlerin olduğu bu açıklamalarla tescillenmiştir. ABD'nin Başkan Adayı mertebesine ulaşmış müstevli artığının Türkiye üzerinde hesap yapması, siyasi ameliyatı aklından geçirmesi, kumpas peşinde koşması tam bir kokuşmuşluktur Bu kirli şahıs ülkemize savaş açmıştır" ifadelerini kullandı.



ALÇAK BİR PLAN

Bahçeli, Biden'in Başkan Erdoğan'ı devirmeyi hedeflemesi, bunu da darbeyle değil de muhalefeti destekleyip seçim yoluyla yapılması gerektiğine vurgu yapmasını da 'alçak bir plan' olarak niteledi.

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