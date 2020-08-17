Suriye'de İdlib'in güneyindeki M4 karayolunda ortak devriye yapan Türk ve Rus kuvvetlerinin konvoyunun geçişi sırasında RPG füzesiyle düzenlenen saldırıda Türk kuvvetlerine ait askeri araç hasar gördü.
İdlib'in güneyindeki M4 karayolunda 25'inci Türkiye-Rusya Birleşik Kara Devriyesi sırasında Eriha - Musaybin arasında teröristler tarafından RPG'li saldırı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir askeri aracın hafif hasar gördüğü belirtildi.
İdlib'teki M4 Karayolunda 25'inci Türkiye-RF Birleşik Kara Devriyesi tamamlanmıştır.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 17, 2020
Devriye esnasında teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda bir aracımızda hafif hasar meydana gelmiştir.Saldırının gerçekleştirildiği bölge ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir
İHA
MSB duyurdu! İdlib'de Türk konvoyuna hain saldırı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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