Rumların Yavuz korkusu

Yavuz sondaj gemisi, Kıbrıs açıklarında hidrokarbon arama çalışmalarına devam ediyor. Türkiye, Yavuz sondaj gemisinin çalışmalarını yürüteceği alana yönelik 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri için yeni Navtex ilan etti. Buna göre, Yavuz, Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey gemileriyle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ın güneybatısında çalışmalarını sürdürecek. Navtex duyurusunda, "Çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur" ifadesine de yer verildi.



KARŞI NAVTEX

Türkiye'nin Yavuz için Navtex ilanı üzerine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bu sabah "karşı- Navtex" yayımladı. Rum yönetimi, Larnaka'daki "Arama- Kurtarma Koordinasyon Merkezi" tarafından yayımlanan "karşı-Navtex" ile, Türkiye'nin yeni Navtex'inin "yetkisiz ve geçersiz, Yavuz ve beraberindeki gemilerin bölgedeki faaliyetlerinin de yasa dışı olduğu" iddia edildi. Türkiye, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalar yürüteceğini bildirmiş, Oruç Reis'in çalışmalarını 23 Ağustos'a kadar sürdüreceğine ilişkin Navtex ilan etmişti.











FRANSA'NIN KIBRIS OYUNUNA TÜRK CEVABI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Fransa'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ortak tatbikat düzenleyerek 1959- 60 Anlaşmaları hilafına adada askeri uçaklarını konuşlandırması hiçbir şart ve ahvalde kabul edilemez" dedi.



DEVAM EDECEĞİZ

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Fransa'nın Kıbrıs'la ilgili meselelerde macera aramaması, çok daha sorumlu davranmasının esas olduğunu vurgulayan Oktay, "Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin hilafına hiçbir girişimin yürütülme şansı olamaz. Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya, haklı mücadelesine kayıtsız şartsız destek vermeye devam edecektir. Ve, kendi yetki sahasında çalışmaya kararlı bir şekilde Yavuz'la devam edecektir" ifadesini kullandı.

KEMALREİS'E YENİ GÖREV MİLLİ

Savunma Bakanlığı, Akdeniz Kalkanı Harekatı'na katılan TCG Kemalreis fırkateyninin, Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisine refakat ettiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TCG Kemalreis, Akdeniz'de Kıbrıs Adası doğusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimlerini müteakip Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemimize refakat etmektedir" denildi.