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'dan muhalefete tepki: Siz neden sustunuz?

İletişim Başkanı 'ın skandal sözlerine sessiz kalan muhalefete tepki gösterdi ve konuyu saptırma çabalarını eleştirdi.

Fahrettin Altun'dan muhalefete tepki: Siz neden sustunuz?

18.08.2020, 13:18

İletişim Başkanı Fahrettin Altun twitter hesabı üzerinden ABD Başkan adayı Joe Biden ile ilgili tartışmada muhalefetin hedef saptıran açıklamaları ve bugüne kadarki suskunluklarını değerlendiren bir paylaşım yaptı.

SİZ NİYE SUSTUNUZ?
Altun "Biden'ın "muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz" sözlerine, konunun muhatabı muhalefet hala net bir cevap veremedi. Hep bir ağızdan "7 ay niye beklediniz" diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz?" diye sordu.

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